Skip to Main content
Essenhaus - Online Ordering
Dutchman Hospitality Group - Restaurant Online Ordering
0
Essenhaus Restaurant & Bakery
240 U.S. 20, Middlebury, IN
Change location
Pickup
Schedule your order
Beverages
Bakery
Beverages
Fountain Drinks
Pepsi
$3.49
Pepsi Zero
$3.49
Diet Pepsi
$3.49
Mountain Dew
$3.49
Diet Mountain Dew
$3.49
Dr. Pepper
$3.49
Root Beer
$3.49
Starry
$3.49
Lemonade
$3.49
Raspberry Iced Tea
$3.49
Coffee & Tea
Regular Coffee
$2.99
Decaf Coffee
$2.99
Hot Tea
$2.99
Hot Chocolate
$3.79
Sweet Iced Tea
$3.49
Unsweet Iced Tea
$3.49
Half Tea / Half Lemonade
$3.49
Half Sweet/Half Unsweet Iced Tea
$3.49
Juice
Orange Juice
$2.99
Apple Juice
$2.99
Grape Juice
$2.99
Cranberry Juice
$2.99
Tomato Juice
$2.99
Grapefruit Juice
$2.99
Milk
Chocolate Milk
$2.99
Whole Milk
$2.99
2% Milk
$2.99
Bakery
Cream Pies - Large
Banana Cream Pie-LG
$16.49
Butterscotch Cream Pie-LG
$16.49
Chocolate Cream Pie-LG
$16.49
Chocolate Peanut Butter Cream Pie-LG
$16.49
Coconut Cream Pie-LG
$16.49
Peanut Butter Cream Pie-LG
$16.49
Praline Pecan Cream Pie-LG
$18.49
Red Raspberry Cream Pie-LG
$18.49
Cookies - 12 pack
Buttermilk Sugar Cookies-12PK
$14.99
Chocolate Chip Cookies-12PK
$14.99
Chocolate Crinkle Cookies-12PK
$14.99
Chocolate Peanut Butter Cookies-12PK
$14.99
Coconut Cookies-12PK
$14.99
Monster Cookies-12PK
$14.99
Oatmeal Raisin Cookies-12PK
$14.99
Peanut Butter Cookies-12PK
$14.99
Snickerdoodle Cookies-12PK
$14.99
Cookies - 4-6 pack
Buttermilk Sugar Cookies-6PK
$7.99
Chocolate Chip Cookies-6PK
$7.99
Chocolate Crinkle Cookies-6PK
$7.99
Coconut Cookies-6PK
$7.99
Iced Buttermilk Cookies-6PK
$8.99
Monster Cookies-6PK
$7.99
Oatmeal Raisin Cookies-6PK
$7.99
Peanut Butter Cookies-6PK
$7.99
Snickerdoodle Cookies-6PK
$7.99
Dutchman Hospitality Group - Restaurant Online Ordering Locations
Berlin Farmstead
(330) 893-4600
4757 Township Road 366, Millersburg, OH 44654
Der Dutchman Bellville
(419) 886-7070
720 State Route 97 West, Bellville, OH 44813
Der Dutchman Plain City
(614) 873-3414
445 South Jefferson Avenue, Plain City, OH 43064
Der Dutchman Sarasota
(941) 955-8007
3713 Bahia Vista St, Sarasota, FL 34232
Der Dutchman Walnut Creek
(330) 893-2981
4967 Walnut Street, Walnut Creek, OH 44687
Dutch Valley Restaurant
(330) 852-4627
1343 Old Rte 39 NE, Sugarcreek, OH 44681
Essenhaus Restaurant & Bakery
(574) 825-9471
240 U.S. 20, Middlebury, IN 46540
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement