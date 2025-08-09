Skip to Main content
Beverages
Bakery
Food Retails
Beverages
Fountain Drinks
Pepsi
$3.29
Pepsi Zero
$3.29
Diet Pepsi
$3.29
Mountain Dew
$3.29
Diet Mountain Dew
$3.29
Dr. Pepper
$3.29
Root Beer
$3.29
Starry
$3.29
Raspberry Iced Tea
$3.29
Lemonade
$3.29
Coffee & Tea
Regular Coffee
$2.99
Decaf Coffee
$2.99
Hot Tea
$2.99
Sweet Iced Tea
$3.29
Unsweet Iced Tea
$3.29
Half Tea / Half Lemonade
$3.29
Juice
Orange Juice
$3.99
Apple Juice
$3.99
Grape Juice
$3.99
Cranberry Juice
$3.99
Tomato Juice
$3.99
Grapefruit Juice
$3.99
Milk
Chocolate Milk
$3.99
White Milk
$3.99
Bakery
Cream Pies - Large
Banana Cream Pie-LG
$14.99
Butterscotch Cream Pie-LG
$14.99
Chocolate Cream Pie-LG
$14.99
Chocolate Peanut Butter Cream Pie-LG
$14.99
Coconut Cream Pie-LG
$14.99
Peanut Butter Cream Pie-LG
$14.99
Red Raspberry Cream Pie-LG
$16.49
Dinner Rolls/Buns
White Dinner Rolls-12PK
$5.09
White Dinner Rolls-6PK
$4.09
Wheat Dinner Rolls-12PK
$5.09
Wheat Dinner Rolls-6PK
$4.09
Cookies - 6 pack
Chocolate Chip Cookies-6PK
$6.99
Monster Cookies-6PK
$6.99
Peanut Butter Cookies-6PK
$6.99
Snickerdoodle Cookies-6PK
$6.99
Food Retails
Pantry
Der Dutchman Southern Mild Chow Chow 14.5
$9.19
Der Dutchman Southern Mild Chow Chow 14.5
Continue
